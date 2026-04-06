Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Funcionarios y representantes de los medios de comunicación se congregan alrededor del edificio dañado de la Universidad Shahid Beheshti tras un ataque, en Teherán, Irán, el 4 de abril de 2026. (Foto de AFP).
Funcionarios y representantes de los medios de comunicación se congregan alrededor del edificio dañado de la Universidad Shahid Beheshti tras un ataque, en Teherán, Irán, el 4 de abril de 2026. (Foto de AFP).
/ -
Por Agencia EFE

Al menos 34 personas murieron, entre ellas siete niños, entre la noche del domingo y la mañana de este lunes en una nueva oleada de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra distintas zonas de Irán, según balances difundidos por medios locales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.