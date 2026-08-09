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Paramédicos rescatan este viernes un cuerpo sin vida fallecido tras los ataques israelíes a la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano. Foto: EFE/Edgar Gutiérrez
Paramédicos rescatan este viernes un cuerpo sin vida fallecido tras los ataques israelíes a la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano. Foto: EFE/Edgar Gutiérrez
Por Agencia EFE

Al menos 4.335 personas han muerto y otras 12.277 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, que dio comienzo tras el lanzamiento de ataques del grupo chií Hezbolá contra Israel en solidaridad con su aliado, Irán, informaron este domingo las autoridades sanitarias libanesas.

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