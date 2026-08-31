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Palestinos inspeccionan un automóvil destruido tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 31 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Palestinos inspeccionan un automóvil destruido tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 31 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
/ MOHAMMED SABER
Por Agencia EFE

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas en dos bombardeos distintos de Israel en la ciudad de Gaza (norte), informaron a EFE este lunes fuentes médicas y de emergencia palestinas.

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