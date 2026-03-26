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Un policía inspecciona los restos de un dron en el centro de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 12 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
Un policía inspecciona los restos de un dron en el centro de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 12 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas este jueves en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por la metralla de un misil balístico de Irán que cayó en una carretera de Abu Dabi, la capital de ese país árabe del golfo Pérsico, según un comunicado oficial.

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