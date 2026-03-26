Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas este jueves en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por la metralla de un misil balístico de Irán que cayó en una carretera de Abu Dabi, la capital de ese país árabe del golfo Pérsico, según un comunicado oficial.
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