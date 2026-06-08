Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre permanece entre los escombros tras los ataques aéreos israelíes del día anterior, cerca del yacimiento arqueológico de las termas romanas en la ciudad libanesa de Tiro, al sur del país, el 8 de junio de 2026. Foto: KAWNAT HAJU / AFP
Un hombre permanece entre los escombros tras los ataques aéreos israelíes del día anterior, cerca del yacimiento arqueológico de las termas romanas en la ciudad libanesa de Tiro, al sur del país, el 8 de junio de 2026. Foto: KAWNAT HAJU / AFP
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia EFE

Al menos siete personas murieron y otras ocho resultaron heridas este lunes en un bombardeo israelí contra la localidad de Zefta, en el sur del Líbano, donde la ONU denunció un ataque en las inmediaciones de un colegio que acogía a familias desplazadas por el conflicto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.