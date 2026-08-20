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Resumen

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Hombres palestinos observan a soldados del ejército israelí desde el tejado de una de las casas palestinas sitiadas por colonos israelíes en la aldea de Qusra, en la Cisjordania ocupada, el 18 de agosto de 2026. Foto: ILIA YEFIMOVICH / AFP
Hombres palestinos observan a soldados del ejército israelí desde el tejado de una de las casas palestinas sitiadas por colonos israelíes en la aldea de Qusra, en la Cisjordania ocupada, el 18 de agosto de 2026. Foto: ILIA YEFIMOVICH / AFP
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia AFP

Francia, Italia, Reino Unido y Alemania llamaron este jueves a Israel a poner fin a la expansión de colonias en Cisjordania y condenaron un enorme proyecto de asentamientos en este territorio palestino ocupado.

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