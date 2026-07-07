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El ataúd del líder supremo iraní asesinado, Ali Jamenei, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Najaf el 7 de julio de 2026. (AFP).
El ataúd del líder supremo iraní asesinado, Ali Jamenei, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Najaf el 7 de julio de 2026. (AFP).
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Por Agencia AFP

El cuerpo del ayatolá Alí Jamaneí, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llegó en la noche de este martes a Nayaf, en Irak, para el cortejo fúnebre que comenzará mañana, a las 6.00 hora local (3.00 GMT).

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