Irán comenzará el 4 de julio los funerales del líder supremo Alí Jamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel en la guerra, en unas ceremonias que se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

La mezquita Mosala de Teherán acogerá el féretro de Jameneí el 4 y 5 de julio y el 6 de julio una procesión funeraria recorrerá la capital, informaron este sábado medios estatales iraníes.

Un día más tarde la procesión funeraria recorrerá la ciudad religiosa de Qom, situada al sur de Teherán y sede de los principales seminarios del país islámico, y finalmente Jameneí será enterrado el 9 de julio en la ciudad nororiental de Mashad en el mausoleo del imán Reza, octavo del chiísmo.

Alí Jameneí, quien gobernó Irán durante más de tres décadas, fue asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero junto con otros altos cargos iraníes.

Su hijo Mojtaba Jameneí fue nombrado su sucesor el 8 de marzo y aún nadie le ha visto ni escuchado.

Irán y Estados Unidos aseguran que están muy cerca de firmar un memorando de entendimiento que ponga fin a la guerra y permita reabrir el estrecho de Ormuz, donde continúa las tensiones y el bloqueo del tránsito de buques.

Tanto Teherán como Washington estiman que el acuerdo se podría cerrar en los próximos días, aunque aún no está claro ni cuándo ni donde.

A pesar de la aparente inminente firma de un acuerdo las tensiones continúan en Ormuz. La televisión estatal informó anoche de que la armada iraní atacó un buque que trataba de cruzar el estrecho “sin permiso” mientras que desde Estados Unidos denunció que Irán lanzó drones en el estratégico paso.

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El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves 11 de junio que anulaba los ataques previstos para ese mismo día contra Irán y evocó un posible acuerdo con "los más altos niveles" en Teherán. La agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima, afirmó el jueves que Teherán aún no ha aprobado un texto de acuerdo con Estados Unidos. (AFP)

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