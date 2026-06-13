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El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, lo muestra saludando durante una reunión con el pueblo iraní en Teherán, el 1 de febrero de 2026. (KHAMENEI.IR / AFP)
El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, lo muestra saludando durante una reunión con el pueblo iraní en Teherán, el 1 de febrero de 2026. (KHAMENEI.IR / AFP)
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Por Agencia EFE

Irán comenzará el 4 de julio los funerales del líder supremo Alí Jamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel en la guerra, en unas ceremonias que se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

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