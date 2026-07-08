00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dolientes participan en la procesión fúnebre del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en el santuario del imán Hussein en Karbala, el 9 de julio de 2026. (Ahmad AL-RUBAYE / AFP)
Dolientes participan en la procesión fúnebre del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en el santuario del imán Hussein en Karbala, el 9 de julio de 2026. (Ahmad AL-RUBAYE / AFP)
/ AHMAD AL-RUBAYE
Por Agencia AFP

Irán se prepara para dar sepultura el jueves a su fallecido líder Ali Jamenei en su pueblo natal de Mashhad, en el noreste del país, mientras nuevos bombardeos estadounidenses amenazan con desatar una nueva escalada en la guerra de Oriente Medio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.