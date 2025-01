El 7 de octubre del 2023, cientos de milicianos de Hamás invadieran Israel de manera sorpresiva y asesinaran a unas 1.200 personas y se llevaron a 250 como rehenes, de las cuales hasta el domingo 94 permanecían cautivos en Gaza.

En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, prometió destruir por completo a esa milicia para impedir que vuelva a gobernar Gaza. Los bombardeos israelíes han destruido gran parte del enclave y han matado a más de 46.000 personas, la mayoría civiles.

Combatientes de las Brigadas Ezzedine al-Qassam, el brazo armado de Hamás, escoltan vehículos de la Cruz Roja en Gaza tras la entrega de tres rehenes israelíes, el 19 de enero de 2025. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP). / OMAR AL-QATTAA

El 90% de la población de Gaza se vio obligada a desplazarse hacia campamentos improvisados para vivir en condiciones infrahumanas, y con una mínima ayuda humanitaria, pues desde el inicio del conflicto Israel tomó el control del ingreso de camiones con provisiones.

Además, Israel ha asestado golpes demoledores contra Hamás, como el asesinato de su lider político Ismail Haniyeh, ocurrido en agosto del 2024 en la capital de Irán, Teherán, en un atentado en el lugar donde se alojaba.

El reemplazante de Haniyeh, Yahya Sinwar, fue asesinado por Israel el pasado 16 de octubre en el sur de Gaza.

Sinwar planeó y organizó el ataque del 7 de octubre del 2023 contra Israel.

Incluso antes de la muerte de Haniyeh, Sinwar era el hombre más importante de la milicia dentro de Gaza.

Israel también asegura haber matado a Mohamed Deif, el líder de las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás y otro de los principales organizadores del ataque del 7 de octubre.

Era también uno de los mayores enemigos de Israel, que había intentado asesinarlo en al menos siete ocasiones. Hamás no ha confirmado su fallecimiento.

Emily Damari, Romi Gonen y Doron Steinbracher, las tres rehenes israelíes que fueron liberadas por Hamás. (AFP). / -

En ese contexto, Hamás e Israel alcanzaron la semana pasada un acuerdo de alto el fuego de tres fases, en cuya primera etapa, de 42 días, se liberará a 33 rehenes a cambio de más de 1.000 prisioneros palestinos que están recluidos en cárceles israelíes. Si se avanza hasta la tercera fase, se abre la posibilidad de una retirada total de Israel de Gaza y el fin de la guerra.

¿Por qué Hamás sobrevive?

Miembros del brazo armado de Hamás participan en una calle en Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 19 de enero de 2025. (Foto de BASHAR TALEB / AFP). / BASHAR TALEB

Carlos Novoa, periodista y analista internacional especializado en temas del Medio Oriente, le dijo a El Comercio que es preocupante la exhibición de fuerza hecha por Hamás, debido principalmente a que podría poner en peligro la frágil tregua.

“Hamás quiene enviar el mensaje de que no han acabado con ellos. Si bien es cierto que han sido resquebrajados, tantos ataques de Israel en su contra no han significado el fin de Hamás”, indicó Novoa.

Una de las claves para que Hamás mantenga sus filas con nuevos combatientes es su capacidad para reclutar, y eso está explicado por las condiciones en las que se gobierna Gaza.

“Aunque Hamás está seriamente golpeado, se debe tener en cuenta que la Franja de Gaza tiene una población de 2,3 millones de personas, donde hay muchos hombres jóvenes de entre 18 y 40 años que son fácilmente reclutados por Hamás”, precisó Novoa.

“Ello porque, especialmente entre los que tienen 20 años, los jóvenes no conocen otra cosa que no sea Hamás. No han salido de Gaza, no saben cómo funciona el mundo, y porque Hamás lo controla todo: los accesos al enclave, la salud, la repartición de medicinas, de alimentos, y entonces no les queda otra que subordinarse”, siguió.

Novoa cree que la demostración de fuerza de Hamás podría terminar perturbando el proceso de liberación de rehenes, que se dará cada semana. “Aquí hay que ser muy cuidadosos. La gran noticia es la liberación de los tres primeros rehenes, yo espero que tanto Israel como Estados Unidos y los demás países mediadores sean muy cuidadosos para que se pueda seguir con la liberación escalonada de los demás cautivos. Que no pase nada que perturbe este proceso”.

Novoa indicó que cualquier cosa que diga o haga tanto Hamás como Israel puede terminar interrumpiendo el alto el fuego, que es muy frágil.

Sobre la posibilidad de que se retome la guerra una vez concluida la primera fase, como han deslizado algunas autoridades de Israel, Novoa indicó que si ello sucede, “en ese momento vamos a saber qué es lo que quiere Donald Trump, que ha presionado por la tregua. Confío en que pueda ayudar a que el proceso se mantenga con tranquilidad para que no se altere el alto el fuego”.

Hamás promete reconstruir Gaza

Los palestinos toman fotografías de un vehículo blindado israelí destruido dentro de una escuela en Rafah, en el sur de Gaza. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).

El lunes, segundo día de la tregua, Hamás publicó un comunicado donde aseguró que Gaza y su pueblo “resurgirán”.

“Gaza, con su gran pueblo y su resistencia, resurgirá para reconstruir lo que la ocupación ha destruido”, dijo el movimiento islamista.

Hamás también prometió “continuar firme en el camino hasta que la ocupación sea derrotada y se establezca un Estado palestino con Jerusalén como capital”.

“En 471 días, los crímenes sistemáticos de la ocupación no han logrado disuadir a nuestro pueblo y a su valiente resistencia de aferrarse a la tierra y hacer frente a la agresión”, agregó.

Por su parte, Osama Hamdan, alto miembro político de Hamás, dijo al canal Al Jazeera que independientemente del resultado de la guerra, el día después para Gaza seguirá siendo similar al día anterior.

“El día después, es como hoy, es como el día anterior… será un día palestino”, dijo Hamdan.