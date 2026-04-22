Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La periodista Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, asesinada en la localidad de At Tiri, en Líbano, el 22 de abril de 2026.
La periodista Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, asesinada en la localidad de At Tiri, en Líbano, el 22 de abril de 2026.
Por Agencia EFE

Los equipos de rescate recuperaron este miércoles el cuerpo de la periodista Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, después de que fuera alcanzada por un ataque israelí contra la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, donde también resultó herida una segunda reportera.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.