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Palestinos desplazados portan el cuerpo de Ayman Abu Hasna, durante su funeral en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 20 de abril de 2026. (Eyad Baba / AFP)
Palestinos desplazados portan el cuerpo de Ayman Abu Hasna, durante su funeral en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 20 de abril de 2026. (Eyad Baba / AFP)
/ EYAD BABA
Por Agencia EFE

La ONG Amnistía Internacional recuerda en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que Israel continuó perpetrando un genocidio contra los palestinos en 2025, a pesar de los acuerdos de alto el fuego.

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