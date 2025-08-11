La historia de Anas Al Sharif y los casi 200 periodistas asesinados por Israel en la guerra en Gaza

La oficina de información del Gobierno de Gaza dijo el lunes en un comunicado que además de Anas al Shari, en el ataque fallecieron el periodista de Al Jazeera Mohammed Qreiqeh, y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa. La sexta víctima era Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.

El ejército de Israel confirmó que había dirigido un ataque contra Anas al Sharif, de 28 años, a quien calificó de “terrorista” que “se hacía pasar por periodista”.

Palestinos asisten al funeral de los periodistas asesinados en un ataque israelí frente al Hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza, el 11 de agosto de 2025. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER).

En la declaración, Israel acusó a Al Sharif de “lanzar ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes” y afirmó que tenía documentos que proporcionaban “pruebas inequívocas” de ello.

Esta versión fue cuestionada por Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

“La práctica de Israel de etiquetar a periodistas como militantes sin aportar pruebas creíbles plantea serias dudas sobre su intención y el respeto por la libertad de prensa”, declaró Sara Qudah, directora regional de Oriente Medio y Norte de África del CPJ.

De acuerdo con la agencia EFE, el pasado 24 de julio la CPJ ya había expresado su preocupación por la seguridad de Al Sharif y denunciado que era “blanco de una campaña de desprestigio militar israelí”, lo que consideraba “un paso previo a su asesinato”.

Según el CPJ, desde el 7 de octubre de 2023 al menos 186 periodistas han sido asesinados presuntamente por Israel en Gaza.

El Gobierno de Hamás en Gaza eleva la cifra de muertos a 238 informadores palestinos, entre periodistas, influencers y otros creadores de contenido.

¿Qué pasó con Anas al Sharif y los otros periodistas?

Palestinos inspeccionan la carpa destruida del equipo de Al Jazeera tras un ataque israelí frente al Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, el 11 de agosto de 2025. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER).

De acuerdo con Al Jazeera, la noche del domingo Al Sharif y su equipo estaban en una carpa junto a la puerta principal del Hospital Al Shifa.

La cadena aseguró que la tienda de campaña era el lugar donde trabajaban. Agregó que en Gaza los periodistas suelen laborar al lado de los hospitales para buscar mejores conexiones de electricidad e Internet, algo que sucede desde el comienzo de la guerra.

El reportero de Al Jazeera Hani al-Shaer dijo que un avión no tripulado israelí atacó la carpa de los periodistas a las 23:35 pm (20:35 GMT).

“No estoy lejos del Hospital Al Shifa, estoy a sólo una cuadra de distancia, y pude escuchar la enorme explosión que tuvo lugar hace aproximadamente media hora”, informó Hani.

“Pude verlo cuando iluminó el cielo y, en cuestión de momentos, circuló la noticia de que era el campamento de periodistas en la puerta principal del Hospital Al Shifa”, agregó.

Poco antes de ser asesinado, Al Sharif escribió en la red social X que Israel había lanzado bombardeos intensos y concentrados, también conocidos como “cinturones de fuego”, sobre las partes oriental y meridional de la ciudad de Gaza.

De acuerdo con Al Jazeera, el periodista Amer al-Sultan estaba en una tienda de campaña vecina cuando se produjo el ataque.

“Llegué al lugar y vi toda la destrucción”, declaró al-Sultan a Al Jazeera. “Pensé que todos nuestros compañeros habían muerto”.

Agregó que no estaba seguro de quiénes eran los periodistas que estaban en la tienda, pero “cuando comencé a filmar, vi a nuestros colegas Anas al Sharif en el suelo y a Mohammed Qreiqeh, que estaba en llamas. Empezamos a sacarlo y a intentar apagar el incendio”.

La gente reunida allí intentó llevar a Qreiqeh al Hospital al Shifa, pero él falleció debido a sus heridas antes de que pudieran brindarle tratamiento, dijo al-Sultan.

“Sabíamos que Anas era el objetivo… Él era nuestra voz”, manifestó a Al Jazeera el periodista independiente Mohammed Qeita.

¿Quién era Anas al Sharif?

El corresponsal de Al Jazeera, Anas al-Sharif, informa cerca del Hospital Árabe Ahli en la ciudad de Gaza el 10 de octubre de 2024. (Foto: AFP). / -

El periodista Anas al Sharif era uno de los rostros más conocidos y admirados en Gaza por su constante cobertura sobre la guerra.

Padre de dos hijos, nació en el campo de refugiados de Jabalia y se graduó de la Facultad de Medios de Comunicación de la Universidad de Al-Aqsa.

Su padre fue asesinado por Israel en un ataque aéreo contra la vivienda familiar en diciembre del 2023.

Sobre las constantes amenazas en su contra, la agencia EFE recordó que estas se habían agudizado en las últimas semanas, después de que el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichay Adraee, cuestionara su trabajo.

El 23 de julio, Adraee tildó de “un drama inventado” y de “lágrimas de cocodrilo” un video donde Al Sharif se quiebra mientras realizaba un directo en el que informaba sobre las muertes de niños por la desnutrición.

El portavoz israelí también lo acusó de ser parte “de una falsa campaña de Hamás sobre el hambre”.

La carta de despedida

El corresponsal de Al-Jazeera, Anas al Sharif, informa cerca del Hospital Árabe Ahli en la ciudad de Gaza el 10 de octubre de 2024. (Foto de AFP). / -

A inicios de mayo, cuando temía que podría ser asesinado por Israel, Al Sharif escribió una carta de despedida que fue revelada este lunes.

“Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz”, empieza la carta de despedida.

“Vivo con la sensación de que podrían bombardearme y convertirme en mártir en cualquier momento. Mi familia también está en peligro, y ya he pagado el precio”, sigue.

“Viví el dolor en todos sus detalles, probé la angustia y la pérdida una y otra vez, y aun así, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin falsificaciones ni distorsiones”, escribe.

“No olviden a Gaza… Y no me olviden en sus oraciones sinceras por el perdón y la aceptación”, concluye.

¿Por qué Israel mata periodistas?

Funeral este lunes en Gaza por periodistas asesinados en un ataque de precisión israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa. (EFE/Ahmad Awad).

Sobre la muerte de periodistas a manos de Israel, el analista internacional Francisco Belaunde Matossian le dijo a El Comercio que este país “no quiere testigos de lo que pasa en Gaza”.

“Desde el inicio de la guerra no permite la entrada de periodistas internacionales, y está matando a los que están ahí. Pero no solo sucede en Gaza. Hay que recordar que en Cisjordania mataron a la periodista Shireen Abu Aqla mientras informaba para Al Jazeera, ello pese a que estaba debidamente identificada con su chaleco de prensa y su casco”, sostuvo Belaunde.

“Ahora Israel dice que Al Sharif era líder de una célula de Hamás, pero no presenta mayores pruebas. Repito, esta acción se enmarca en una conducta que indica claramente que están eliminando periodistas porque lo que no quieren es testigos", insistió Belaunde.

Sobre la prohibición de entrada a Gaza de periodistas internacionales, Belaunde cree que el veto se debe a que la magnitud de la tragedia de los civiles debe ser mayor a lo que se ha visto hasta ahora. Además, no cree en la justificación israelí que alega que la prohibición es para resguardar la propia seguridad de los periodistas.

“Una vez que entren periodistas extranjeros se podrían revelar muchas más cosas. Ya lo que se ve es terrible y ha sido suficiente para que dos ONG israelíes dijeran que hay un genocidio”, remarcó Belaunde.

“Si ya con lo que se sabe, con las entrevistas, con todos los testimonios, con algunas imágenes, muchos afirman que hay un genocidio, ¿cómo será si efectivamente entran periodistas extranjeros y documentan aún más todo lo que está pasando?“, se preguntó.

¿Cómo matan a los periodistas?

De acuerdo con los registros del CPJ, al menos 186 periodistas y trabajadores de medios de coumicación han sido asesinados en Gaza. Además, investiga 130 casos adicionales de posibles asesinatos, arrestos y lesiones a periodistas, así como daños a oficinas y viviendas relacionadas con medios de comunicación.

El CPJ sostiene que dos tercios de los asesinatos de periodistas palestinos fueron causados por ataques aéreos israelíes. La segunda causa más frecuente de muerte fueron los ataques con drones, con más de dos docenas de periodistas muertos.

“Los periodistas son civiles y están protegidos por el derecho internacional. Atacar deliberadamente a civiles constituye un crimen de guerra”, sostiene el CPJ.

En mayo de este año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que los periodistas palestinos puedan comparecer como víctimas, y no solo como testigos, en su investigación para determinar si Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza.

