La historia de Anas Al Sharif y los casi 200 periodistas asesinados por Israel en la guerra en Gaza
La historia de Anas Al Sharif y los casi 200 periodistas asesinados por Israel en la guerra en Gaza

La historia de Anas Al Sharif y los casi 200 periodistas asesinados por Israel en la guerra en Gaza

Israel mató la noche del domingo a seis periodistas en un ataque contra la carpa donde estaban, ubicada al lado del Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza. Entre los asesinados está Anas al Shari, un destacado reportero de la cadena Al Jazeera, quien desde el inicio del conflicto narraba el horror que se vive en el destruido enclave palestino, donde han muerto más de 61.000 personas en casi dos años de ofensiva israelí.

