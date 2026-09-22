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El secretario general de la ONU, António Guterres, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la organización en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
El secretario general de la ONU, António Guterres, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la organización en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este martes que las condiciones para establecer un Estado palestinoindependiente, democrático, viable y soberano” están siendo “sistemáticamente borradas”, según un comunicado difundido por su oficina.

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