El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, espera que la liberación de rehenes de Israel ponga fin a la "pesadilla en Gaza". (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Guterres espera que liberación de rehenes israelíes sirva para poner fin a la pesadilla en Gaza
El secretario general de la , , instó este lunes a que la liberación de los últimos que se encontraban retenidos por sirva para que se ponga realmente fin a la violencia armada y al sufrimiento de los palestinos.

Exhorto a todas las partes a aprovechar este impulso y a cumplir sus compromisos en virtud del alto el fuego para poner fin a la pesadilla en Gaza”, dijo en una reacción emitida por su oficina una vez que Hamás había entregado a todos los rehenes que estaban con vida e Israel había liberado al primer grupo de prisioneros palestinos, según el acuerdo alcanzado por ambas partes.

Guterres afirmó sentirse “profundamente aliviado” de que los rehenes hayan recuperado su libertad y de que pronto puedan reunirse con sus familias, "tras el inmenso sufrimiento que han soportado" y dijo que espera que se entreguen igualmente los restos de los rehenes fallecidos.

En cuanto a la contribución de Naciones Unidas, el secretario general aseguró que la organización está apoyando en todo lo que se necesita para que el conflicto cese definitivamente y en el alivio humanitario de la población gazatí.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

