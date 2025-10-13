Guterres espera que liberación de rehenes israelíes sirva para poner fin a la pesadilla en Gaza

Escucha la noticia
Guterres espera que liberación de rehenes israelíes sirva para poner fin a la pesadilla en GazaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó este lunes a que la liberación de los últimos rehenes israelíes que se encontraban retenidos por Hamás sirva para que se ponga realmente fin a la violencia armada y al sufrimiento de los palestinos.
“Exhorto a todas las partes a aprovechar este impulso y a cumplir sus compromisos en virtud del alto el fuego para poner fin a la pesadilla en Gaza”, dijo en una reacción emitida por su oficina una vez que Hamás había entregado a todos los rehenes que estaban con vida e Israel había liberado al primer grupo de prisioneros palestinos, según el acuerdo alcanzado por ambas partes.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: EN VIVO | Hamás libera a los últimos 20 rehenes vivos que fueron secuestrados en octubre del 2023
Guterres afirmó sentirse “profundamente aliviado” de que los rehenes hayan recuperado su libertad y de que pronto puedan reunirse con sus familias, "tras el inmenso sufrimiento que han soportado" y dijo que espera que se entreguen igualmente los restos de los rehenes fallecidos.
En cuanto a la contribución de Naciones Unidas, el secretario general aseguró que la organización está apoyando en todo lo que se necesita para que el conflicto cese definitivamente y en el alivio humanitario de la población gazatí.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Donald Trump: Tuve algunas disputas con Netanyahu, pero ha hecho un buen trabajo
- Los presos palestinos llegan a Gaza y Egipto e Israel da por concluida su liberación
- Trump asegura que Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control en la Franja de Gaza
- Trump en Israel: Hay una oportunidad de firmar la paz con Irán pero primero hay que “resolver” Rusia
- Trump se reúne con los familiares de los rehenes israelíes en Jerusalén
Contenido sugerido
Contenido GEC