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Resumen

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El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el Bishkek Arena de Bishkek el 31 de agosto de 2026. Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el Bishkek Arena de Bishkek el 31 de agosto de 2026. Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP
/ VYACHESLAV PROKOFYEV
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, considera que es “lamentable” la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán por primera vez en un mes, marcado por el estancamiento de las conversaciones.

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