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Resumen

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Los peregrinos musulmanes realizan la circunvalación de despedida o "tawaf", en el santuario más sagrado del Islam, en la Gran Mezquita de la ciudad santa de La Meca, el 18 de junio de 2024. (Foto de AFP)
Los peregrinos musulmanes realizan la circunvalación de despedida o "tawaf", en el santuario más sagrado del Islam, en la Gran Mezquita de la ciudad santa de La Meca, el 18 de junio de 2024. (Foto de AFP)
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Por Agencia AFP

La coalición militar liderada por Arabia Saudita aseguró este miércoles haber destruido un dron lanzado hacia la ciudad santa de La Meca por los rebeldes hutíes de Yemen, grupo apoyado por Irán que desmintió esa información.

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