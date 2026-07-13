00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una captura de pantalla de un video difundido por la cadena de televisión Al-Masirah, controlada por los hutíes, muestra los daños en la pista del aeropuerto de Saná tras los ataques aéreos, en Saná, Yemen, el 13 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/TELEVISIÓN AL-MASIRAH
Una captura de pantalla de un video difundido por la cadena de televisión Al-Masirah, controlada por los hutíes, muestra los daños en la pista del aeropuerto de Saná tras los ataques aéreos, en Saná, Yemen, el 13 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/TELEVISIÓN AL-MASIRAH
Por Agencia EFE

La coalición militar liderada por Arabia Saudita que interviene en la guerra del Yemen desde 2015 afirmó este lunes haber respondido a un ataque con misiles balísticos lanzado por los rebeldes hutíes, después de que el movimiento chií acusara a Riad de bombardear el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.