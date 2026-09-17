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Resumen

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Personas y peregrinos caminan por el complejo de la Gran Mezquita en la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudita, el 16 de septiembre de 2026. (Foto de AFP).
Personas y peregrinos caminan por el complejo de la Gran Mezquita en la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudita, el 16 de septiembre de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

Al menos una persona de nacionalidad yemení murió como consecuencia de la metralla de un dron lanzado este jueves por los rebeldes hutíes del Yemen y que fue interceptado por las fuerzas saudíes en la provincia de Taif, al este de La Meca, informó la Defensa Civil de Arabia Saudita.

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