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Resumen

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Una persona observa una emisión televisiva sobre los últimos acontecimientos de los combates en Yemen, en Saná (Yemen), el 5 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)
Una persona observa una emisión televisiva sobre los últimos acontecimientos de los combates en Yemen, en Saná (Yemen), el 5 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)
Por Agencia EFE

Arabia Saudita, que lidera una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, afirmó haber destruido depósitos de misiles y plataformas de lanzamiento de los rebeldes chiíes hutíes en Sadah y Saná, y depósitos de armas y minas marinas en la ciudad portuaria de Al Hudeida.

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