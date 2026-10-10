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Resumen

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Los hutíes atacaron el aeropuerto internacional de Riad, en Arabia Saudita, dejando numerosos muertos y heridos. (Captura de video).
Los hutíes atacaron el aeropuerto internacional de Riad, en Arabia Saudita, dejando numerosos muertos y heridos. (Captura de video).
Por Agencia AFP

La autoridad de aviación civil de Arabia Saudita reportó un saldo de 12 muertos y 309 heridos en un ataque el sábado contra el aeropuerto internacional de la capital Riad, que obligó a suspender sus operaciones.

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