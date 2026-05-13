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Un caza F-15 Eagle de Estados Unidos asignado a la Base Aérea de Langley, en Virginia. Arabia Saudita posee más de 50 de estos aviones de combate. (Foto de la Fuerza Aérea de EE. UU./Sargento Samuel Rogers).
Un caza F-15 Eagle de Estados Unidos asignado a la Base Aérea de Langley, en Virginia. Arabia Saudita posee más de 50 de estos aviones de combate. (Foto de la Fuerza Aérea de EE. UU./Sargento Samuel Rogers).
/ SSgt Samuel Rogers
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La guerra en el Medio Oriente sumó un nuevo capítulo tras una revelación que apunta a que Arabia Saudita ejecutó numerosos ataques secretos dentro de Irán en medio del conflicto entre Teherán, Estados Unidos e Israel. Las operaciones se realizaron como represalia por ofensivas iraníes contra territorio saudí y exponen el creciente nivel de tensión entre dos potencias regionales del Medio Oriente que históricamente habían librado su disputa a través de aliados, o proxys, y conflictos indirectos.

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