Estambul. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó hoy que las autoridades saudíes apartaron de su cargo al cónsul de Estambul, Mohamed Otaibi, como resultado de una conversación que el mandatario turco mantuvo con el rey saudí.

"En nuestra primera conversación telefónica, el 14 de octubre, le expliqué al rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, el caso y las informaciones de las que disponíamos", dijo Erdogan durante un discurso en el Parlamento, transmitido en directo por la cadena NTV. "Hablamos de formar un grupo de trabajo conjunto con una delegación enviada para investigar el caso y consensuamos este asunto. Tras las instrucciones dadas por el rey, equipos de nuestra dirección de policía y de la Fiscalía entraron al edificio del consulado y allí hicieron varias investigaciones", detalló el presidente turco.

"Antes, el cónsul general no había colaborado con la primera delegación (policial) que llegó; yo dije cosas como que el cónsul no era eficiente, no era competente, se lo dije al rey. Y como resultado de esta conversación, el cónsul fue destituido. El cónsul volvió de Estambul a su país", aseveró Erdogan.

Algunos medios se habían hecho eco de esta posible destitución poco después del retorno del cónsul a Riad, el 16 de octubre, un día antes de que equipos turcos registraran su residencia en Estambul para buscar pistas del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.



Fuente: EFE