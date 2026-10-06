Los hutíes de Yemen, apoyados por Irán, afirmaron haber atacado el aeropuerto internacional de Riad, una refinería de Aramco y varios objetivos en el sur de Arabia Saudita, y negaron haber perdido terreno frente a las fuerzas del gobierno reconocidas por la comunidad internacional.

Tras declarar una ofensiva a gran escala, las fuerzas gubernamentales afirmaron el lunes haber expulsado a los hutíes de la zona de Bab el Mandeb, una ruta clave de navegación en el mar Rojo, así como de la ciudad portuaria de Moca, que había sido tomada el mes pasado.

No se han podido verificar las declaraciones de ambas partes. La situación en el terreno evoluciona muy rápido y el acceso para los periodistas es complicado.

El portavoz militar hutí Yahya Saree afirmó en Telegram que el grupo seguía controlando todo el territorio tomado recientemente, incluidas zonas estratégicas a lo largo de la costa del mar Rojo.

Un video publicado por las Brigadas Gigantes del Sur, afines al gobierno de Yemen, el 6 de octubre de 2026, que muestra a un combatiente disparando una torreta desde la parte trasera de una camioneta durante enfrentamientos con los hutíes. (AFP). / -

Los combatientes “tienen el control total de todos sus avances sobre el terreno”, dijo.

Aseguró que los hutíes habían llevado a cabo decenas de ataques en las últimas horas contra las fuerzas gubernamentales en las regiones de Al-Jawf y Marib, además de atacar la gobernación de Taiz en Yemen.

El lunes por la noche, los hutíes dijeron que habían atacado el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad y una refinería perteneciente a Aramco, el gigante petrolero estatal saudita.

El martes, la autoridad de aviación civil saudita señaló que al menos tres personas resultaron heridas en ataques contra los aeropuertos de Jazan y Najran, cerca de la frontera con Yemen, ocurridos la víspera.

Esta captura de pantalla, tomada de un video publicado por las Brigadas Gigantes del Sur, afines al gobierno de Yemen, el 6 de octubre de 2026, muestra a combatientes celebrando mientras viajan en un convoy cerca del estrecho de Bab al-Mandeb. (AFP). / -

Arabia Saudita, el principal respaldo del gobierno de Yemen desde 2015, ha dado apoyo aéreo para una contraofensiva lanzada por las fuerzas gubernamentales para intentar recuperar la totalidad del territorio.

Varias “victorias”

Las fuerzas gubernamentales de Yemen afirmaron el lunes por la noche que han logrado “victorias en varios frentes”, pero fuentes militares se abstuvieron de confirmar la toma de Moca y se limitaron a decir que habían cortado la única ruta de suministro hacia la zona.

Según ellos han expulsado a los hutíes de varias zonas en Taiz, en el suroeste, donde los combates se han intensificado en los últimos días.

La guerra civil en Yemen volvió a recrudecerse en julio, tras años de relativa calma. Abró así un nuevo frente en la guerra de Oriente Medio desatada por ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en febrero pasado.

Esta captura de pantalla, tomada de un video publicado por las Brigadas Gigantes del Sur, afines al gobierno de Yemen, el 6 de octubre de 2026, muestra a un combatiente disparando durante enfrentamientos con los hutíes en la provincia de Taiz. (AFP). / -

El mes pasado, los hutíes se hicieron con el control de toda la costa occidental de Yemen a lo largo del mar Rojo, en los combates más mortíferos que ha vivido el país en años.

Desde entonces, han atacado de forma regular instalaciones petroleras y militares en Arabia Saudita y han declarado un bloqueo marítimo a sus barcos.

Pakistán y Turquía se comprometieron a desplegar tropas en Arabia Saudita en virtud de un pacto de defensa mutua tras semanas de ataques hutíes.

El conflicto en Yemen ha provocado una crisis humanitaria. Desde que estallaron de nuevos los combates, más de 184.000 personas han sido desplazadas de sus hogares, según las Naciones Unidas.

Un portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar “profundamente preocupado por la fuerte escalada de los combates” y condenó “los continuos ataques transfronterizos de los hutíes” contra Arabia Saudita.