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Resumen

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Un vehículo en llamas durante los ataques de los hutíes con drones contra las fuerzas del gobierno yemení en un lugar no especificado de Yemen. (Foto de Handout / ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP).
Un vehículo en llamas durante los ataques de los hutíes con drones contra las fuerzas del gobierno yemení en un lugar no especificado de Yemen. (Foto de Handout / ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Los hutíes de Yemen, apoyados por Irán, afirmaron haber atacado el aeropuerto internacional de Riad, una refinería de Aramco y varios objetivos en el sur de Arabia Saudita, y negaron haber perdido terreno frente a las fuerzas del gobierno reconocidas por la comunidad internacional.

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