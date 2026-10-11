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Resumen

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Viajeros llegan a la terminal de salidas del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, capital de Arabia Saudita, el 2 de abril de 2026. (Foto: AFP / Archivo).
Viajeros llegan a la terminal de salidas del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, capital de Arabia Saudita, el 2 de abril de 2026. (Foto: AFP / Archivo).
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Por Agencia EFE

Al menos un proyectil impactó este domingo contra la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, en la capital de Arabia Saudita, y provocó un incendio en esta instalación, donde ayer al menos 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas el sábado en un ataque de los rebeldes hutíes del Yemen.

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