icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los hutíes reivindicaron una "operación militar" contra la compañía de la petrolera saudí Aramco en Dhahran, en el noreste de Arabia Saudita, la refinería de Aramco en Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid. (EFE/ Captura de vídeo de la cuenta enTelegram de Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes).
Los hutíes reivindicaron una "operación militar" contra la compañía de la petrolera saudí Aramco en Dhahran, en el noreste de Arabia Saudita, la refinería de Aramco en Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid. (EFE/ Captura de vídeo de la cuenta enTelegram de Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes).
Por Agencia EFE

Los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron este miércoles una “operación militar” contra la compañía de la petrolera saudí Aramco en Dhahran, en el noreste de Arabia Saudita, la refinería de Aramco en Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, también en Riad, en la última serie de acciones de los insurgentes contra el reino.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.