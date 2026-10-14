Los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron este miércoles una “operación militar” contra la compañía de la petrolera saudí Aramco en Dhahran, en el noreste de Arabia Saudita, la refinería de Aramco en Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, también en Riad, en la última serie de acciones de los insurgentes contra el reino.

Así lo indicó el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en un comunicado, en el que añadió que se empleó “un gran número de misiles balísticos y de crucero, así como drones”, al tiempo que afirmó que los ataques fueron “precisos causando destrucción e incendios en los objetivos”.

Las unidades de los hutíes afirmaron que “sus operaciones contra el territorio saudí continuarán en los próximos días, atacando los aeropuertos e instalaciones petroleras del enemigo saudí. Las consecuencias serán nefastas”.

Reiteró su advertencia a “todas las compañías navieras internacionales, a los ciudadanos y a los trabajadores de dichos aeropuertos y empresas que se mantengan alejados y evacúen de inmediato, ya que se han convertido en objetivos legítimos” para los insurgentes.

Ayer, una fuente del Ministerio de Energía saudí confirmó que uno de los edificios de Aramco en Dhahran fue objeto de un ataque que provocó un incendio, sin causar heridos ni víctimas mortales.

Por otro lado, la Defensa Civil saudí indicó que al menos cuatro personas, entre ellas un niño, resultaron heridas anoche por la caída de restos de misiles crucero interceptados sobre Riad, mientras que quince hogares quedaron dañados.

El pasado fin de semana, al menos 17 personas murieron por los ataques de los rebeldes contra aeropuertos del reino, entre ellos el de la capitalina Riad, que causó 13 víctimas mortales, la peor acción armada en la última década contra el reino.

Esta ofensiva tiene lugar en medio de una intensificación de los combates entre las fuerzas hutíes y las tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que cuentan con el apoyo aéreo de Arabia Saudita en su contraofensiva para recuperar el control de las zonas en manos de los rebeldes, incluida Saná.