Varios testigos dijeron el domingo a la AFP que el distrito financiero de Riad fue atacado y que el edificio de Aramco resultó dañado, después de que la coalición liderada por Arabia Saudita que combatió a los hutíes de Yemen interceptara misiles lanzados por el grupo.

La capital saudita, especialmente su aeropuerto, ha sido blanca regularmente desde octubre de disparos de combatientes proiraníes que luchan contra el gobierno yemenita, apoyado por la coalición.

Pero tomar como objetivo este barrio simbólico podría constituir una importante escalada en el conflicto que enfrenta al reino con los hutíes, que habían acusado a las fuerzas sauditas de dos ataques mortales contra civiles el viernes y el sábado en Yemen.

“Una fuente oficial del Ministerio de Energía señaló que un edificio administrativo perteneciente a Aramco en Riad era objeto de un intento de ataque hoy”, indicó el ministerio en un comunicado publicado en X.

La torre de Aramco en el Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD) de Riad el 3 de marzo de 2025. (Foto de Fayez Nureldine / AFP). / FAYEZ NURELDINE

“El incidente provocó la caída de escombros que causaron daños menores en el edificio, sin dejar heridos ni muertos”, agregó.

“La torre de Aramco en KAFD fue atacada, eso es seguro”, había declarado antes un testigo en referencia al Distrito Financiero Rey Abdalá, por sus siglas en inglés.

Varios pisos del edificio del gigante petrolero saudita parecían haber resultado dañados, indicó un testigo, que mencionó ventanas rotas y daños visibles en parte de la fachada de la torre.

Poco antes de estos testimonios, la coalición encabezada por Arabia Saudita dijo que interceptó dos misiles balísticos lanzados contra Riad, después de la difusión por parte de las autoridades de una alerta y de que periodistas de la AFP informaran de fuertes explosiones.

La defensa aérea saudita “interceptó y destruyó dos misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí en dirección a Riad”, declaró en X Turki al Malki, portavoz de la coalición que apoya al gobierno de Yemen frente a los combatientes proiraníes.

Anunció también la destrucción de dos misiles de crucero lanzados contra Riad y el sur del país.

No estaba claro por el momento si los daños en el edificio de Aramco se debían a la caída de restos tras la interceptación de un misil o al impacto directo de un proyectil.

El Distrito Financiero Rey Abdalá es uno de los símbolos más visibles de las reformas económicas y sociales en curso en el reino, con imponentes rascacielos, comercios de lujo y áreas verdes.

La zona alberga también viviendas residenciales, así como una estación de metro muy concurrida en las horas punta.

Tropas sirias

Los disparos se producen pocas horas después de que el Ministerio de Educación anunciara el sábado por la noche la reanudación de las clases presenciales en Riad, tras varias semanas de enseñanza a distancia a raíz de una anterior ola de ataques.

El reino ha estado presionando a sus aliados para que lo ayuden, asediado por ataques diarios de los hutíes, que se apoderaron recientemente de amplias zonas de la costa del mar Rojo que estaban controladas por el gobierno respaldado por Riad.

Miles de tropas sirias están listas para desplegarse en Arabia Saudita y Yemen, y algunas ya se encuentran sobre el terreno, dijeron varios funcionarios yemeníes a la AFP.

La ONU afirma que más de 1.600 personas han muerto y más de 300.000 han sido desplazadas desde que se reanudaron los combates en Yemen.

Una frágil tregua alcanzada en 2022 se vino abajo en julio. Poco después, los hutíes declararon un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y comenzaron a atacar sus barcos, territorio e instalaciones petroleras.

En septiembre, mediante un relámpago ofensivo, se apoderaron de territorio controlado por el gobierno yemenita junto a las costas del mar Rojo.