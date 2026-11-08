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La torre de Aramco en el Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD) de Riad el 3 de marzo de 2025. (Foto de Fayez Nureldine / AFP).
La torre de Aramco en el Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD) de Riad el 3 de marzo de 2025. (Foto de Fayez Nureldine / AFP).
/ FAYEZ NURELDINE
Por Agencia AFP

Varios testigos dijeron el domingo a la AFP que el distrito financiero de Riad fue atacado y que el edificio de Aramco resultó dañado, después de que la coalición liderada por Arabia Saudita que combatió a los hutíes de Yemen interceptara misiles lanzados por el grupo.

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