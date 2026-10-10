Las autoridades de Arabia Saudita anunciaron este sábado la suspensión de las operaciones en el aeropuerto Internacional Rey Khalid, de Riad, tras un nuevo ataque con misiles contra las instalaciones por parte de los insurgentes chiíes hutíes del Yemen.

“El Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad sufrió un ataque esta tarde (...) en el contexto de los continuos y flagrantes ataques dirigidos contra las instalaciones de aviación civil en el reino”, dijo la Autoridad General de Aviación en un comunicado, en el que señaló que “se han suspendido temporalmente las operaciones operativas en el aeropuerto”.

Aseguró que la nueva agresión hutí “ha dejado como resultado varias personas heridas, cuyo número se está trabajando actualmente para contabilizar”.

Los hutíes atacaron el aeropuerto internacional de Riad, en Arabia Saudita, dejando numerosos muertos y heridos. (Captura de video).

La autoridad oficial saudí no ha dado detalles sobre las heridas o los daños en el aeropuerto, si bien aseguró que la suspensión temporal de las operaciones continuará “hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes”.

Apuntó también que “se anunciarán nuevas actualizaciones más adelante”.

Diversos medios han informado de que las autoridades saudíes han evacuado una de las salas del aeropuerto, y que varias ambulancias han sido vistos dirigiéndose a una zona del aeródromo, uno de los más grandes de Oriente Medio.

Según datos de la web de seguimiento de vuelos Flight Radar, el aeropuerto de Riad ha registrado este sábado la cancelación de 314 vuelos, mientras las operaciones con salidas retrasadas sumaron en la tarde de hoy un total de 222.

Se trata del segundo ataque hutí con misiles sobre el aeropuerto de Riad en las últimas 24 horas, después del que ayer viernes causó la muerte de tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí y otras instalaciones.

El pasado miércoles las autoridades saudíes anunciaron también la muerte de otras tres personas y más de 30 heridos, de varias nacionalidades, en ataques similares de los insurgentes yemeníes contra los aeropuertos de Riad y Abha, este último en el suroeste del reino árabe.

Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas.

Los rebeldes yemeníes afirman que sus agresiones contra el reino árabe son una respuesta a los bombardeos aéreos de Arabia Saudí contra sus posiciones en Yemen en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.