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Doce muertos y más de 309 heridos en el ataque contra el aeropuerto de Riad, según Arabia Saudí. Foto: captura video X
Doce muertos y más de 309 heridos en el ataque contra el aeropuerto de Riad, según Arabia Saudí. Foto: captura video X
Por Agencia EFE

Las autoridades de Arabia Saudita anunciaron este sábado la suspensión de las operaciones en el aeropuerto Internacional Rey Khalid, de Riad, tras un nuevo ataque con misiles contra las instalaciones por parte de los insurgentes chiíes hutíes del Yemen.

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