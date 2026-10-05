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Resumen

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Una persona observa una transmisión televisiva con imágenes de soldados del ejército de Yemen durante los últimos acontecimientos en los combates contra los hutíes, el 5 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Una persona observa una transmisión televisiva con imágenes de soldados del ejército de Yemen durante los últimos acontecimientos en los combates contra los hutíes, el 5 de octubre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Por Agencia EFE

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán acordaron este lunes activar de inmediato el pacto de defensa conjunta y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas y desplegarlas rápidamente en Riad, en medio de la ofensiva contra los hutíes en el Yemen.

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