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Resumen

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Los hutíes reivindicaron los ataques contra el aeropuerto de Riad e infraestructura energética de Arabia Saudita. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)
Los hutíes reivindicaron los ataques contra el aeropuerto de Riad e infraestructura energética de Arabia Saudita. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)
/ YAHYA ARHAB
Por Agencia EFE

Las autoridades de Arabia Saudita informaron de que una persona murió y 11 resultaron heridas en el ataque más reciente contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, que ha sufrido tres ofensivas desde el viernes, con un total de 16 fallecidos.

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