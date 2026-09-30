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Resumen

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La ropa de un pasajero manchada de sangre. Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos, donde uno de ellos acuchilló al otro. (Captura de video).
La ropa de un pasajero manchada de sangre. Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos, donde uno de ellos acuchilló al otro. (Captura de video).
Por Agencia AFP

Cuando el vuelo FZ 1073 de Dubái a Tel Aviv se acercaba a la frontera jordana este miércoles, los pasajeros se enteraron de repente que algo iba mal, pues el avión empezó a perder altura rápidamente.

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