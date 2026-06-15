Al menos una persona murió este lunes en un bombardeo con dron israelí contra el vehículo en el que viajaba en el sur del Líbano, en el primer ataque mortal de Israel en el país mediterráneo tras el anuncio del memorando de paz entre Estados Unidos e Irán.

“Un dron enemigo tuvo como objetivo un coche en la aldea de Kfar Tebnit, en el sur del Líbano, lo que causó la muerte de su conductor”, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), que previamente dijo que un periodista fue atacado y resultó herido en la misma zona “con un proyectil”.

A lo largo del día, el sur del Líbano experimentó una relativa calma tras el anuncio del acuerdo entre Washington y Teherán, según constató EFE, mientras que el grupo chií Hezbolá -que se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán- no ha reivindicado ninguna acción durante la jornada.

De hecho, el movimiento armado felicitó a Irán en todos los frentes, incluido el Líbano, y pidió a la ciudadanía libanesa que espere instrucciones de las autoridades para regresar a sus hogares en el sur del país, afectado por los bombardeos israelíes.

Por su parte, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, valoró que se incluya la estabilidad y la seguridad de los libaneses en el acuerdo alcanzado entre EEUU e Irán, y deseó que “permita a los libaneses dedicarse a reconstruir lo que ha sido destruido y a recuperar su vida normal”.

La gente se abre paso entre los escombros de un edificio destruido mientras los residentes desplazados por los combates regresan a Nabatieh, en el sur del Líbano, el 15 de junio de 2026. Foto: MAHMOUD ZAYYAT / AFP / MAHMOUD ZAYYAT

Desde el inicio de las hostilidades, cerca de 3.800 personas han muerto en el Líbano, mientras que más de un millón han sido desplazadas.

Teherán y Washington anunciaron el domingo un acuerdo preliminar de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica, así como el levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense a los puertos iraníes.

El acuerdo se firmará el viernes en Suiza y tras ello, las dos partes comenzarán a negociar el programa nuclear iraní.