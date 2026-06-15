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El humo se eleva tras un ataque israelí cerca del castillo de Beaufort, de la época de las Cruzadas, visto desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, al norte de Israel, el 15 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
El humo se eleva tras un ataque israelí cerca del castillo de Beaufort, de la época de las Cruzadas, visto desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, al norte de Israel, el 15 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
/ ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

Al menos una persona murió este lunes en un bombardeo con dron israelí contra el vehículo en el que viajaba en el sur del Líbano, en el primer ataque mortal de Israel en el país mediterráneo tras el anuncio del memorando de paz entre Estados Unidos e Irán.

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