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El humo se eleva desde una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) en una imagen de archivo. Foto: EFE/STRINGER
El humo se eleva desde una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) en una imagen de archivo. Foto: EFE/STRINGER
Por Agencia EFE

Un ataque con dron lanzado desde Irán ha provocado “un gran incendio” en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

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