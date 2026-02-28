Resumen

Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab (Irán). Foto: EFE/MEHR
Por Agencia AFP

El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado este sábado contra Irán desató fuertes reacciones internacionales, que oscilan desde el respaldo a la desaprobación, con gran inquietud frente al riesgo de una escalada regional.

