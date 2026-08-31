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Resumen

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Una transeúnte pasa junto a un mural en una calle de Teherán, Irán, el 31 de agosto de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una transeúnte pasa junto a un mural en una calle de Teherán, Irán, el 31 de agosto de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El ataque realizado por Estados Unidos contra una isla en el estrecho de Ormuz causó la muerte de dos personas e hirió a varias más, aseguró este lunes la prensa estatal iraní.

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