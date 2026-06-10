Unas 20.000 personas de la ciudad portuaria de Sirik, en el sur de Irán, se quedaron sin agua potable por los ataques estadounidenses que alcanzaron dos depósitos en la zona, según informó este miércoles la televisión oficial.

Estados Unidos atacó el martes objetivos en Jask, Sirik y la isla de Qeshm, en la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, como respuesta al derribo de un helicóptero estadounidense en la zona, que no dejó víctimas.

PUEDES VER: Irán dice que va a revisar las negociaciones con Estados Unidos tras los últimos ataques

“Desafortunadamente, tras este ataque, 20.000 habitantes de la región se han quedado sin agua potable, y con temperaturas que oscilan entre 45 y 50° C, las condiciones son extremadamente difíciles”, declaró un responsable de la empresa local de agua, según la televisión estatal.

“Los recursos de agua subterránea son insuficientes” para reemplazar los depósitos dañados, precisó.

Irán denunció que los ataques estadounidenses se llevaron a cabo “bajo un falso pretexto” y respondió a su vez lanzando misiles contra Jordania y Baréin, aliados de Estados Unidos.