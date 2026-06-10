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Un hombre pasa junto a la bandera nacional de Irán en la plaza Vanak de Teherán el 10 de junio de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Un hombre pasa junto a la bandera nacional de Irán en la plaza Vanak de Teherán el 10 de junio de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Unas 20.000 personas de la ciudad portuaria de Sirik, en el sur de Irán, se quedaron sin agua potable por los ataques estadounidenses que alcanzaron dos depósitos en la zona, según informó este miércoles la televisión oficial.

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