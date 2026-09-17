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Resumen

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Un avión del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos destruido tras un ataque de Irán contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. (Foto de UGC / AFP).
Un avión del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos destruido tras un ataque de Irán contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. (Foto de UGC / AFP).
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Por Roger Zuzunaga Ruiz

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Estados Unidos ha sostenido que sus defensas habían logrado contener con éxito la mayor parte de los ataques de Irán contra sus posiciones militares en el Medio Oriente. Sin embargo, nuevas imágenes difundidas esta semana muestran una realidad más compleja: aeronaves destruidas, vehículos militares destrozados y daños importantes en instalaciones estadounidenses de la región.

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