Una mujer de unos 40 años murió en la noche de este sábado por el impacto de un misil iraní en Tel Aviv, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom, en lo que supone la primera víctima mortal de los ataques de Irán a territorio israelí en respuesta a la operación militar de Israel y Estados Unidos en el país persa. (EFE/Magda Gibelli)
Por Agencia EFE

Los ataques de Irán sobre Israel, como respuesta a los bombardeos coordinados entre Israel y Estados Unidos en la mañana del sábado, han dejado una víctima mortal y 121 heridas según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) y han afectado al menos a Tel Aviv y Jerusalén.

