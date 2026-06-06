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Israel y Hamás se acusan mutuamente de violaciones casi diarias de la tregua destinada a detener la guerra en Gaza. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
Israel y Hamás se acusan mutuamente de violaciones casi diarias de la tregua destinada a detener la guerra en Gaza. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia AFP

Diez personas murieron en ataques israelíes en la Franja de Gaza, según informaron este sábado socorristas y fuentes médicas del territorio palestino, mientras Israel afirmó que uno de los fallecidos era el “comandante de una célula terrorista” de Hamás.

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