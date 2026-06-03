Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una fotografía muestra las consecuencias de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP).
Una fotografía muestra las consecuencias de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP).
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia AFP

Un bombardeo alcanzó las afueras de Beirut mientras Israel continúa además con sus incursiones en el sur del Líbano, donde este miércoles murieron al menos seis personas, informaron autoridades y la prensa estatal libanesa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: