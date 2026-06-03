Un bombardeo alcanzó las afueras de Beirut mientras Israel continúa además con sus incursiones en el sur del Líbano, donde este miércoles murieron al menos seis personas, informaron autoridades y la prensa estatal libanesa.

Según la agencia oficial de noticias NNA, el ataque tuvo como objetivo un automóvil en la carretera de Khaldé, al sur de la capital.

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Un corresponsal de la AFP vio una ambulancia en el lugar y transeúntes reunidos en esta autopista costera que conecta Beirut con el sur del país.

Personal de rescate y residentes locales inspeccionan los daños en un edificio tras un ataque aéreo israelí en la zona de Choueifat, al sur de Beirut, en las afueras de la capital. Foto: Ibrahim AMRO / AFP / IBRAHIM AMRO

Al mismo tiempo, el ejército israelí afirmó haber interceptado una “aeronave enemiga” procedente de Líbano por primera vez en más de 24 horas, mientras que el movimiento proiraní Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque desde el lunes por la noche.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había advertido el martes que el ejército atacaría los suburbios del sur de la capital, bastión del grupo libanés, si este atacaba su territorio.

La agencia NNA informó de ataques sin previo aviso contra una veintena de localidades en el sur de Líbano este miércoles. Previamente, el ejército israelí había ordenado la evacuación de los habitantes en varios poblados.

Soldados y personal de emergencia libaneses se encuentran en el lugar del ataque con dron israelí que, según informes, causó la muerte de los ocupantes de un vehículo en la autopista Khaldeh, en la entrada sur de Beirut. Foto: FADEL itani / AFP / FADEL ITANI

Cuatro ciudadanos sirios y dos palestinos murieron cerca de la milenaria ciudad de Tiro, informó una fuente médica a la AFP.

El martes, el ejército israelí afirmó que miembros de Hezbolá se escondían en el barrio cristiano de esa localidad, que hasta entonces se había librado de los ataques.

Las hostilidades continúan a pesar de los anuncios de una moderación del conflicto hechos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Precisamente en Washington, diplomáticos libaneses e israelíes continúan este miércoles su cuarta ronda de negociaciones desde la apertura el 2 de marzo del frente libanés en la guerra en Oriente Medio.