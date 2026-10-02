La Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, en inglés) de Emiratos Árabes Unidos (EAU) recalcó este viernes que no se pronunciará sobre “ningún detalle o información que circule” y que pudiera “prejuzgar” los resultados de la investigación sobre el vuelo de FlyDubai entre Dubái y Tel Aviv del pasado miércoles, que el Gobierno israelí calificó de “atentado”.

Así lo indicó el organismo en un comunicado, en el que señaló que las investigaciones, llevadas a cabo por un equipo de miembros especializados de la Fiscalía, “continúan en curso”.

“Todos los procedimientos emprendidos por las autoridades competentes se realizan dentro de los marcos establecidos, garantizando la confidencialidad e integridad de la investigación, y en coordinación con los organismos y organizaciones regionales e internacionales pertinentes”, aseveró.

Y aclaró que los “resultados de la investigación y cualquier novedad relacionada se anunciarán a través de los canales oficiales tan pronto como se completen los procedimientos necesarios”.

Hasta el momento, se desconoce tanto la identidad del copiloto que atacó al piloto en la cabina en pleno vuelo, así como los motivos que llevaron al trabajador a cometer esa acción.

La autoridad emiratí aprovechó el comunicado para elogiar “la valentía” de Smit Machchhar, el capitán indio atacado, así como la “buena conducta de la tripulación del vuelo de FlyDubai”.

Esta mañana, Anwar Gargash, el asesor diplomático del presidente de EAU, calificó el incidente del vuelo de FlyDubai de acto “terrorista”, al tiempo que alabó la labor “heroica” del piloto indio por evitar “una posible catástrofe”.

Un avión de Flydubai en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, 30 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA

Hasta el momento, Arabia Saudita -que asumió el inicio de las investigaciones junto a Abu Dabi aunque la competencia exclusiva corresponde ahora a Emiratos- confirmó anoche que el copiloto apuñaló al piloto, y añadió que los dos, que estaban en el hospital de la ciudad saudí de Tabuk, ya habían sido dados de alta y habían viajado a Abu Dabi.

Hoy, en una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde Abu Dabi, Machchhar recordó que sintió cómo el avión “iba en picado” en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo de Flydubai para salvar a los pasajeros.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó hoy en un vídeomensaje emitido por su oficina que están estudiando si el piloto que llevó a cabo el altercado en el vuelo “fue enviado por alguien” y afirmó categóricamente que “quien lo haya enviado lo pagará muy caro”.

El mandatario apuntó, además, que el atacante “se había radicalizado islámicamente”, sin dar más detalles sobre él, y reiteró -como ha venido haciendo en los últimos días- que pretendía estrellar el avión con todos sus pasajeros (la mayoría israelíes) a bordo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán “muy fuerte” si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai.

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