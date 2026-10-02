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Resumen

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Un Boeing 737 MAX 8 de Flydubai se prepara para aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Lod, Israel, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Un Boeing 737 MAX 8 de Flydubai se prepara para aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Lod, Israel, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

La Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, en inglés) de Emiratos Árabes Unidos (EAU) recalcó este viernes que no se pronunciará sobre “ningún detalle o información que circule” y que pudiera “prejuzgar” los resultados de la investigación sobre el vuelo de FlyDubai entre Dubái y Tel Aviv del pasado miércoles, que el Gobierno israelí calificó de “atentado”.

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