Donald Trump confirma la muerte del líder supremo de Irán, el ayayola Alí Jamenei (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / varias fuentes / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS -
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el sábado que el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, murió en el ataque conjunto estadounidense e israelí contra la República Islámica.

