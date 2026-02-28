El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el sábado que el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, murió en el ataque conjunto estadounidense e israelí contra la República Islámica.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, declaró Trump en una publicación en redes sociales.

“Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Sabemos que muchos de sus CGRI, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad por nuestra parte”, añadió Trump.

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, en una imagen del 20 de marzo de 2014. (Foto de Handout / KHAMENEI.IR / AFP). / HANDOUT

Más temprano, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a “derrocar” al régimen iraní tras dar por muerto al ayatola Alí Jamenei en un ataque conjunto con Estados Unidos, al que Teherán respondió con misiles contra varias monarquías del Golfo.

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso televisado desde su oficina en Jerusalén el 28 de febrero de 2026. (Foto de OGP / AFP). / -

Dos televisiones israelíes afirman que Trump y Netanyahu vieron una “foto del cuerpo” de Jamenei.

Desde las primeras horas de la ofensiva, el ejército israelí señaló que habían atacado varias reuniones de altos cargos en Teherán. Entre las zonas atacadas figuraba el barrio donde se encuentra la residencia del líder supremo, donde periodistas de AFP vieron un amplio dispositivo de seguridad y calles cortadas.

Pero por la tarde, en decllaraciones a la cadena estadounidense NBC, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que Jamenei está vivo, “que yo sepa”, así como “todos los oficiales de alto rango”.

En su discurso, Netanyahu lo contradijo. “Eliminamos a altos responsables del régimen de los ayatolás, comandantes de los Guardianes de la Revolución, responsables de primer plano del programa nuclear”, dijo.

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin entre los muertos figuran, el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Mohamad Pakpour, Ali Shamkhani, asesor de Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

En Teherán, las informaciones de la presunta muerte de Jamenei se recibieron con aplausos desde las ventanas y gritos de alegría, reportaron testigos.

Desde primeras horas de la mañana Netanyahu y Trump dieron a entender que querían un cambio de régimen y animaron a los iraníes a sublevarse.

“Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y garantizar su futuro”, les dijo Netanyahu por la noche.

“Cuando hayamos terminado, tomad el poder, os tocará a vosotros hacerlo”, había lanzado antes el estadounidense.

Por la noche Trump declaró a ABC News que tiene “una idea muy clara” sobre quién será el próximo líder de Irán. No dio un nombre.

Entre los aspirantes figura Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución islámica, quien dijo que espera la “victoria final” para “reconstruir Irán”.

La región, al rojo vivo

En Israel periodistas de AFP escucharon explosiones en Jerusalén y en varias regiones del país.

Pero Irán no se limitó a Israel.

En el Golfo, varias explosiones resonaron en Riad, Abu Dabi, Doha, Dubái, Kuwait y Manama, donde columnas de humo se elevaron sobre la zona de Juffair, que alberga una importante base naval estadounidense, constataron testigos y periodistas de AFP.

Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos afirman haber interceptado proyectiles iraníes y se reservan el derecho de responder a estos disparos.

En Baréin, que alberga la sede de la Quinta Flota estadounidense, varios edificios residenciales han sido atacados, según las autoridades.

Las hostilidades podrían alterar el suministro mundial petróleo y disparar los precios.

Muchos países de la región han cerrado su espacio aéreo.

Estados Unidos desaconsejó a los barcos comerciales acercarse a la zona.

Los Guardianes de la Revolución de Irán avisaron a los barcos que el estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica, estaba cerrado, según la misión naval de la Unión Europea.