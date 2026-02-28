Resumen

El Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, dirigiéndose a la nación el 26 de junio del 2025. (AFP).
Por Agencia AFP

Las Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán, prometió este domingo un “castigo severo” a los “asesinos” del líder supremo el ayatola Alí Jamenei, cuya muerte fue confirmada por la televisión estatal tras ataques israelíes y estadounidenses.

