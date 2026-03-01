Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una foto proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, el 9 de enero de 2018, lo muestra pronunciando una declaración en la capital, Teherán. (Foto: SITIO WEB DEL LÍDER SUPREMO IRANÍ / AFP).
Una foto proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, el 9 de enero de 2018, lo muestra pronunciando una declaración en la capital, Teherán. (Foto: SITIO WEB DEL LÍDER SUPREMO IRANÍ / AFP).
/ -
Por Agencia AFP

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) supo que el líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, iba a participar en una reunión el sábado por la mañana en Teherán, lo que permitió a los ejércitos estadounidense e israelí atacarlo, afirmó el domingo el New York Times.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.