Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha muerto, informaron medios estatales iraníes la mañana del domingo.
