El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, saluda mientras asiste a una reunión de la milicia Basij en Teherán el 26 de noviembre de 2007. (Foto de ISNA / AFP).
Por Agencia AFP

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha muerto, informaron medios estatales iraníes la mañana del domingo.

