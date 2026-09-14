icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un combatiente hutí porta un lanzagranadas RPG-7 durante una campaña para movilizar a más combatientes en medio de una escalada de los combates en Saná, Yemen, el 10 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Un combatiente hutí porta un lanzagranadas RPG-7 durante una campaña para movilizar a más combatientes en medio de una escalada de los combates en Saná, Yemen, el 10 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Mientras el estrecho de Ormuz está severamente restringido por la presión de Irán, otro punto estratégico del mapa marítimo del Medio Oriente enfrenta una creciente amenaza: Bab el-Mandeb. El avance de los hutíes de Yemen hacia este paso que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, y la toma de posiciones clave, han elevado el temor de que el grupo respaldado por Teherán pueda convertir esa ruta esencial del comercio mundial en un nuevo foco de inestabilidad. Ante ese escenario, Arabia Saudita ha pedido a Estados Unidos que ataque a los hutíes, pero el presidente Donald Trump se negó a intervenir directamente.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.