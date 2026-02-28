Resumen

Vista de una columna de humo en Baréin. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El representante permanente de Bahréin ante la ONU, Jamal Faris Al Rowaiei, calificó este sábado de “cobardes” los ataques con misiles lanzados por Irán contra instalaciones y zonas residenciales en su país y otros estados del Golfo, y afirmó que Bahréin “nunca hubiera esperado ser víctima de agresiones sin justificación alguna”.

