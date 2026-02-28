El representante permanente de Bahréin ante la ONU, Jamal Faris Al Rowaiei, calificó este sábado de “cobardes” los ataques con misiles lanzados por Irán contra instalaciones y zonas residenciales en su país y otros estados del Golfo, y afirmó que Bahréin “nunca hubiera esperado ser víctima de agresiones sin justificación alguna”.

Al Rowaiei subrayó que los ataques iraníes violan la seguridad y soberanía de Bahréin, contravienen el derecho internacional y representan “una amenaza a la seguridad internacional”.

Según el diplomático, la ofensiva constituye “una escalada sin precedentes” por atentar contra territorios, infraestructuras y zonas residenciales, y que su país responderá con “firmeza y de manera legítima”.

El representante señaló que su país se reserva “el derecho a actuar” para proteger su territorio y a sus ciudadanos, “en coordinación con sus socios y aliados”.

Al Rowaiei extendió su solidaridad a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Jordania, Kuwait y Siria, afectados también por los ataques, y subrayó que la ofensiva iraní causó daños a infraestructura civil en varios de esos países.+

Irán ha extendido su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio tras la operación lanzada por EE.UU. e Israel contra su territorio en la mañana del sábado que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.

El diplomático advirtió que “un ataque a estos Estados es una amenaza para toda la región” y criticó la acción de Teherán como “incompatible con la buena vecindad”.

“Es totalmente inaceptable”, dijo, e instó al Consejo de Seguridad a adoptar “una postura firme que condene estas violaciones, prevenga nuevas hostilidades y contribuya a la contención de la crisis para preservar la seguridad regional”.

Al Rowaiei insistió en que Bahréin y sus aliados del Golfo se reservan el derecho de tomar “las medidas necesarias” para “proteger sus territorios, garantizar su soberanía y defender sus intereses frente a futuras agresiones”.

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

