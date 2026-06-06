Baréin condenó este sábado los nuevos ataques de Irán contra el reino y advirtió de que “su paciencia no significa complacencia”, después de que la Guardia Revolucionaria atacara la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en el país del golfo Pérsico.

El Ministerio de Exteriores bareiní condenó “los nuevos ataques de la República Islámica contra el reino y el hermano Estado de Kuwait”, de los que ambos países fueron objeto en la madrugada de hoy, con el lanzamiento de siete misiles balísticos, indicó en un comunicado recogido por la agencia de noticias oficial bareiní BNA.

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Aseguró que los misiles “fueron interceptados con éxito”, pero insistió en que este ataque “representa una violación flagrante de la soberanía de los dos países y de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas internacionales, y una continuación de la violación de las resoluciones de legitimidad internacional”.

El ministerio afirmó que “la seguridad no se construye con misiles ni la estabilidad se mantiene plantando minas”, llamando a Teherán “a detener inmediatamente estos ataques injustificados” y a reabrir el estrecho de Ormuz “completamente y sin restricciones ni tarifas”.

Sostuvo que Manama se adhiere a la opción de la paz y la estabilidad para la región, pero que “su paciencia no significa complacencia, y que defender su soberanía, seguridad y estabilidad y proteger a su pueblo es una línea roja sobre la cual no puede transigir”.

El país del Golfo, añadió la nota, “tomará todas las medidas legítimas para proteger su seguridad, confiando en que sus hermanos y aliados estarán a su lado”.

“La elección está en manos de quienes hoy lanzan misiles y drones: o emprender el camino de la paz y la cooperación, o condenarse al aislamiento y la marginación”, zanjó.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró en un comunicado que sus ataques a Baréin y Kuwait son en respuesta “al ataque estadounidense contra las islas de Sirik y Qeshm”.

Anteriormente, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) justificó este ataque asegurando que Irán lanzó drones en el estrecho de Ormuz.

El Ministerio del Interior de Baréin reportó haber activado las alarmas antiaéreas, al igual que la agencia kuwaití Kuna.

Los incidentes se producen en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, y después de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca del estratégico paso marítimo, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

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Varias explosiones se escucharon el sábado 6 de junio en Kuwait y Baréin después de que Irán lanzara misiles contra objetivos en el Golfo, en una nueva escalada de tensiones tras los recientes ataques estadounidenses contra instalaciones militares iraníes. (AFP)

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