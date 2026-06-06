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Una columna de humo se eleva tras un presunto ataque iraní contra depósitos de combustible en Muharraq, el 12 de marzo de 2026. (Fadhel MADHAN / AFP)
Una columna de humo se eleva tras un presunto ataque iraní contra depósitos de combustible en Muharraq, el 12 de marzo de 2026. (Fadhel MADHAN / AFP)
/ FADHEL MADHAN
Por Agencia EFE

Baréin condenó este sábado los nuevos ataques de Irán contra el reino y advirtió de que “su paciencia no significa complacencia”, después de que la Guardia Revolucionaria atacara la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en el país del golfo Pérsico.

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