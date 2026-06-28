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Resumen

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Fuerzas armadas de Kuwait y de Francia participan en un ejercicio conjunto denominado "Perla de Occidente", celebrado en el campo de tiro de Al-Udaira, el 8 de diciembre de 2022. (Foto referencial, YASSER AL-ZAYYAT / AFP).
Fuerzas armadas de Kuwait y de Francia participan en un ejercicio conjunto denominado "Perla de Occidente", celebrado en el campo de tiro de Al-Udaira, el 8 de diciembre de 2022. (Foto referencial, YASSER AL-ZAYYAT / AFP).
/ YASSER AL-ZAYYAT
Por Agencia EFE

Baréin y Kuwait afirmaron este domingo que han interceptado nuevos misiles y drones lanzados por Irán la pasada madrugada contra su territorio, tras los nuevos ataques de Estados Unidos del sábado contra el país persa, por lo que el Gobierno bareiní pidió una “acción internacional” para frenar “las agresiones iraníes”.

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