Unas instalaciones de la V Flota de Estados Unidos en Bahréin se vieron alcanzadas en un “ataque con misiles”, indicaron las autoridades locales este sábado, tras los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel en el vecino Irán.

“El centro de servicios de la V Flota sufrió un ataque con misiles. Les daremos detalles más adelante”, indicó en un comunicado el gobierno de esta monarquía del Golfo.

Posteriormente, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, confirmaron que sus unidades habían “atacado con fuerza el cuartel general de la V Flora de la Marina de Estados Unidos en Bahréin”.

En el mismo comunicado transmitido por la agencia de prensa Tasnim señalaron que habían lanzado ataques contra “otras bases estadounidenses en Qatar y Emiratos Árabes Unidos”.

Estos dos países, así como Kuwait, habían anunciado que habían repelido ataques de proyectiles contra sus territorios.

Periodistas de AFP en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita habían escuchado fuertes explosiones en las capitales de esos países durante la mañana del sábado.

Bahréin alberga la V Flota estadounidense, y es uno de los países que entabló relaciones con el Estado de Israel como parte de los Acuerdos de Abraham, apadrinados por el presidente estadounidense Donald Trump.