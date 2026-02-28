Resumen

Esta combinación de capturas de video muestra el momento de un ataque contra una base estadounidense en Bahréin. (Foto por UGC / AFP).
Por Agencia AFP

Unas instalaciones de la V Flota de Estados Unidos en Bahréin se vieron alcanzadas en un “ataque con misiles”, indicaron las autoridades locales este sábado, tras los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel en el vecino Irán.

